東名高速の夫婦死亡事故
『東名高速の夫婦死亡事故』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年2月27日
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「俺が出るまで待っとけよ」被告が裁判官に捨て台詞 SNSに悲痛の声
被告は、裁判官に「俺が出るまで待っておけよ」と捨て台詞を吐きながら退廷
Smart FLASH
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ヒロミ「まったく反省してない」東名あおり事故の判決巡る被告発言に言及
ヒロミは27日の番組で、「全く反省してない」と言及した
日刊スポーツ
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東名あおり運転、容疑者の二面性「女の前やからイキがっていたんやないか」
「喧嘩をするような不良」ではなかったと小中学校の同級生
文春オンライン
2024年2月26日
2022年10月27日
2022年6月7日
2022年6月6日
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東名あおり運転死傷事故で懲役18年判決 石橋被告が即日控訴へ
差し戻し審の判決公判で、石橋和歩被告に懲役18年の実刑が言い渡された
FNNプライムオンライン
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東名あおり運転死傷事故の差し戻し審 30歳男に懲役18年の実刑
横浜地裁は、危険運転致死傷などの罪に問われた被告に懲役18年を言い渡した
FNNプライムオンライン