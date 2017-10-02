日産自動車で無資格の従業員が検査
『日産自動車で無資格の従業員が検査』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年12月18日
2017年12月3日
2017年11月8日
2017年11月7日
2017年10月28日
2017年10月26日
2017年10月24日
2017年10月22日
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日産の不正検査 実施されなかったトヨタ生産方式の「あんどん」
不良が発見されたときにライン全体をストップし、直ちに原因を究明する方式
財経新聞
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日産自動車 訓練を受けていない従業員も検査に関わっていたことが明らかに
新たに、訓練を受けていない従業員も検査に関わっていたことが分かった
読売新聞オンライン
2017年10月20日
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日産が不適切な検査を公表後も継続 背景に不具合発見の可能性が低いことも
現場では完成検査により不具合が見つかる可能性が低いのではと推測
All About
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日産の社員が工場の実態語る「人手不足やプレッシャーがあった」
社員は工場の実態について、人手不足やプレッシャーがあったと語っている
日テレNEWS NNN
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日産の問題受け従業員に取材「おかしくても聞ける雰囲気でない」
「おかしくても聞ける雰囲気ではなかった」などと工場の実態を語った
日テレNEWS NNN