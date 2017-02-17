東京タラレバ娘
『東京タラレバ娘』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年5月24日
2025年5月21日
2025年5月19日
2020年10月8日
2018年11月4日
2017年5月3日
2017年4月26日
2017年4月13日
2017年4月4日
2017年3月17日
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吉高由里子 「東京タラレバ娘」での無茶振りに本音「このヤロー…」
3人の飲み屋でのかけあいは、撮影前日に台本を渡されたという
トピックニュース
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タラレバ娘に登場した「ピェンロー鍋」 絶品鍋の簡単な作り方
ピェンローとは鍋料理を意味し、白菜をメインに使うためヘルシー
モデルプレス
2017年3月16日
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「東京タラレバ娘」9話の視聴率が初の1ケタに 裏番組はWBC
裏番組のWBC第2次ラウンド3戦目・イスラエル戦の視聴率が27.4％を記録
スポーツ報知
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ざわちん 「東京タラレバ娘」吉高由里子ら3人のものまねメイクを披露
吉高由里子、大島優子、榮倉奈々のメイクのプロセスを丁寧に説明している
ナリナリドットコム
2017年3月9日
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「タラレバ娘」 田中圭が演じる丸井さんに反響「こんな人いるの？！」
視聴者から「クズな丸井さん（笑）来週楽しみです」などの声があがった
デイリースポーツ
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吉高由里子・榮倉奈々・大島優子 「顔交換」の完成度に絶賛の声
顔交換機能を使った3人の写真はバシッと決まり、違和感がない仕上がり
ナリナリドットコム
2017年2月23日
2017年2月18日
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話題の東京タラレバ娘風コーディネート 3人のファッションをチェック
ベージュ＆ホワイトのペールトーンを取り入れた、シンプルなモテコーデ
C CHANNEL
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「東京タラレバ娘」原作者の東村アキコ氏 急性腹膜炎で入院していた
「先週から仕事も少しずつ復活して、元気になりました」とツイート
スポニチアネックス