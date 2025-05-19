±ÊÌî²ê°ê ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.¥ª¥ê¥³¥ó

ÅìÂ¼¥¢¥­¥³»á¡¢±ÊÌî²ê°ê¤Î±éµ»¤òÀä»¿ Ê¸½ÕË¤¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • ±ÊÌî²ê°ê¼ç±é±Ç²è¤Î¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÅìÂ¼¥¢¥­¥³»á¤¬ABEMA¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é
  • ±ÊÌî¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤â¤¦Å·ºÍ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿
  • ±ÊÌî¤ÎÊ¸½ÕË¤¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Í¡¢¤â¤¦¹²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¡¡¼Ì¿¿½¸¡Ö£ð£òé£ó£å£î£ô¡×¤ÎÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿À¸ÅÄ°áÍüÆà
    ¥â¡¼Ì¼¡£À¸ÅÄ°áÍüÆà¡¡³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎËÌÀîè½±û¤Ë¡Öµ¢¤ê¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¼Õ¤Ã¤¿¡×¡¡¼Ì¿¿½¸È¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸ÀµÚ 2025Ç¯5·î16Æü 21»þ12Ê¬
  • ¡Ú¼Ì¿¿¡¦²èÁü¡Û ¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢¥»¥Ö¥ó¤Ç¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¹ØÆþ¡ÖÇã¤¤Àê¤áÈÈ¤Ï¤ï¤¿¤¯¤·¥Ç¥¹¡× ¡¡1ËçÌÜ
    ¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢¥»¥Ö¥ó¤Ç¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¹ØÆþ¡ÖÇã¤¤Àê¤áÈÈ¤Ï¤ï¤¿¤¯¤·¥Ç¥¹¡× 2025Ç¯5·î18Æü 15»þ20Ê¬
  • ÅìÂ¼¥¢¥­¥³»á¡ÊC¡ËORICON NewS inc.
    ±ÊÌî²ê°ê½Ð±é±Ç²è¸¶ºî¤ÎÅìÂ¼¥¢¥­¥³¡¢¡ÈÉÔÎÑÊóÆ»¡É¤Ë¿´¶­¡Ö¡Ø¤Ï¤Ã¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡¡ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤ÏÅÄÃæ·½¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¡ÈÀïÍ§¡É¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡× 2025Ç¯5·î19Æü 10»þ4Ê¬
  • ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦À¸ÅÄ°áÍüÆà¡á¡ÖÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¼Ì¿¿½¸¡Øpresent¡ÙÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡ÊC¡ËORICON NewS inc.
    ¥â¡¼Ì¼¡£À¸ÅÄ°áÍüÆà¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎËÌÀîè½±û¤Ø¤Î»×¤¤¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¡¡¼«¿È¤Î¡ÈÂ´¥³¥ó¡É¤â¡Ö¡È12¿Í¡É¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¡× 2025Ç¯5·î16Æü 21»þ0Ê¬
  • 17ÆüÊüÁ÷¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¤è¤ê¡ÊC¡ËMBS
    ÅìÌî¹¬¼£¡¢¡ÈÂç¥Õ¥¡¥ó¡É¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ËÜµòÃÏ¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î»Ïµå¼°¡¡¡ÈÄ¶ÂçÊª¡É¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤± 2025Ç¯5·î16Æü 19»þ0Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. ËüÇî¤Ç¥³¥¹¥×¥ì±ê¾å »¦³²Í½¹ð¤â
    2. 2. ²ê°ê ÍèÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¹ßÈÄ¤Ø
    3. 3. ±ÊÌî¤¬ÎÞ¤Î¼Õºá ¸·¤·¤¤È¿±þ¤â
    4. 4. ±Ç²è¸¶ºî¼Ô ²ê°ê¤Î¤¹¤´¤µ¤òÎÏÀâ
    5. 5. ¥¹¥¶¥ó¥Ì¤ÎÎ¹´Û·Ð±Ä ¸½¾õ¤Ë¾×·â
    6. 6. ¥³¥áÀàÅð GPSÆþ¤ì¤¿¤éÃÎ¿ÍÂð¤Ë
    7. 7. ËÙ¹¾»á¡ÖÊ¸½ÕÉõ¤¸¤ëÊýË¡¡×¤ò¿ä»¡
    8. 8. ¥Ä¥Þ¥ß¤Ç°û¤ß²á¤® ¥¢¥Ã¥³¤ËÈãÈ½
    9. 9. ¤Á¤¤¤«¤ïÇãÀê¤á¤Ç¡ÖÂçÎÌÇÑ´þ¡×¤â
    10. 10. ¹¾Æ£ÇÀÁê¡Ö¥³¥áÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
    1. 11. Ãæ²Ú·÷¤Ç¥³¥í¥Ê¤¬ºÆ¤ÓÎ®¹Ô¤«
    2. 12. Í­µÈ µíÐ§¤Î¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤Ë»ýÏÀ
    3. 13. ¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤¡×Ãæµï»á¤Ë²ñ¸«Í×µá
    4. 14. ÂÀÅÄ¸÷¡ÖÃæµï»á¤Ë¤â¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¡×
    5. 15. ²ê°ê¼ç±é¤Î¸¶ºî¼Ô Ê¸½Õ¤Ë¸ÀµÚ
    6. 16. ÉÔÎÑÈÝÄê¤â¡ÄÂç²Ï¹ßÈÄ¤ÎÎ¢»ö¾ð
    7. 17. Ãæµï»á¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¡ÖÌÛ»¦¡×¤ÎÍýÍ³
    8. 18. 36ºÐÄ¹ÃË¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ ÃµÄå¤Ë°ÍÍê
    9. 19. Çä½ÕÍÆµ¿26ºÐÃË ¶Ã¤­¤ÎÍ¶¤¤Ê¸¶ç
    10. 20. ÂçÃ«¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤Ç¿·»ö¼ÂÈ½ÌÀ
    1. 1. ËüÇî¤Ç¥³¥¹¥×¥ì±ê¾å »¦³²Í½¹ð¤â
    2. 2. ¥³¥áÀàÅð GPSÆþ¤ì¤¿¤éÃÎ¿ÍÂð¤Ë
    3. 3. 36ºÐÄ¹ÃË¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ ÃµÄå¤Ë°ÍÍê
    4. 4. Èô¤Ó¹ß¤ê´¬¤­¹þ¤Þ¤ì2¿Í»àË´ Âçºå
    5. 5. ¡ÖÈô¤Ó¹ß¤ê´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¡×1¿Í½ÅÂÎ
    6. 6. ÏÃÂê¤Î¡ÖÉÔ¿³¼Ô¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×ÇúÇä¤ì
    7. 7. ÂçËã½ê»ý¤Îµ¿¤¤ Ãæ³ØÀ¸2¿Í¤òÂáÊá
    8. 8. ½÷À­YouTuber ¥¿¥È¥¥¡¼¸å²ù¤ÎÌõ
    9. 9. ¾®³ØÀ¸¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï Æ±¾è¼ÔÂáÊá
    10. 10. ¹¾Æ£ÇÀÁê¤¬¼áÌÀ¡ÖÊÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
    1. 11. »°¶¿»Ô¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï ¶õÇò¤Î4Æü´Ö
    2. 12. ÊÝ°é»Î»¦³² ÃË¤ËÊ£¿ô¤Î¼Ú¶âÈ½ÌÀ
    3. 13. ¿·Ì¾¿À¤ÇµÕÁö»ö¸Î 3»þ´ÖÄÌ¹Ô»ß¤á
    4. 14. ËüÇîÌµÎÁÍ½ÌóÏÈ SNS¤Ë½ÐÉÊ¤¬²£¹Ô
    5. 15. JP¥É¥é¥´¥ó´´Éô µ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë
    6. 16. ±ØÀÚ¤êÉÕ¤±¡ÖÊì¤«¤é¶â¤â¤é¤¨¤º¡×
    7. 17. ¼ê¤¬¡Ö¼ê±©Àè¡×ÆñÉÂÃËÀ­¤ÎÀ¸¤­Êý
    8. 18. ¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¡¢ÌÂ»ÒÇ­¤¬·Ù»¡´±¤ËË½¹Ô¤·­àÂáÊá­á¤Î£Ó£Î£Ó²èÁü¤¬Âç¥¦¥±
    9. 19. Ãæ¹ñ¤¬³«È¯?¡ÖÇ¾»à¥Þ¥·¡¼¥ó¡×
    10. 20. ÅÄÃæ·½ Åì½Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÉü³èÆñ¤·¤¤?
    1. 1. ¤Á¤¤¤«¤ïÇãÀê¤á¤Ç¡ÖÂçÎÌÇÑ´þ¡×¤â
    2. 2. ¤¹¤­²È¤ÇÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡ÖÉÔ»×µÄ¡×¤ÎÀ¼
    3. 3. Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤ ¤«¤Ê¤ê¤Î³ÎÎ¨¤ÇÄÌ¤ë
    4. 4. ¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á ¸½¶âµëÉÕ¤òÄó¾§
    5. 5. Ç¯¶â¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¡Ä82ºÐ½÷À­¤Î¸å²ù
    6. 6. 106Ëü±ß¤ÎÊÉÅ±ÇÑ ¥Ñ¡¼¥È¤Ø¤Î±Æ¶Á
    7. 7. Âà¿¦Âå¹Ô¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÌÂÏÇ Ã²¤­
    8. 8. ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨£³£±¡ó¤Ç£³¤«·îÏ¢Â³¤ÎÈ¯Â­°Ê¹ßºÇÄã¡¢ÉÔ»Ù»ýÎ¨¤Ï£µ£¶¡ó¡ÄÆÉÇäÀ¤ÏÀÄ´ºº
    9. 9. »³±ü¤Ç¹ÔÎó 1Æü3000¸ÄÇä¤ì¤ëÃÄ»Ò
    10. 10. ¸õÊä¼ÔÄ´À°¤¬½ª¤ï¤ê¡¢»²±¡ÁªÂç¾¡¤¬¸«¤¨¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤À¤¬¡Ä¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬Êú¤¨¤¿¡ÈÇúÃÆ¡É¤ÎÀµÂÎ¡Ú±ÊÅÄÄ®ÈÖ³°ÃÏ¡Û
    1. 11. ¥³¥á¹âÆ­¤ÇÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¡ÖÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡×£·£¸¡ó¡¢¾ÃÈñÀÇÎ¨°ú¤­²¼¤²¤Î¸ú²Ì¤¢¤ë¤È¡Ö»×¤¦¡×£µ£±¡ó¡ÄÆÉÇäÀ¤ÏÀÄ´ºº
    2. 12. ¡Ö½Ð»ºÌµ½þ²½¡×¶ñÂÎºö¸¡Æ¤¤Ø
    3. 13. Ç¯¶â¤ÎÄì¾å¤²ºï½ü¡¢»¿ÈÝÆóÊ¬¡¡À¯ÉÜ¤ÎÀ©ÅÙ²þ³×Ë¡°Æ
    4. 14. ²ñ·×¤Î½çÈÖÂÔ¤ÁÂÎ¸³¤Ë¶¦´¶Â³½Ð
    5. 15. ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤±Ø
    6. 16. ÌÌ²ñ¤ÇÉã¤¬ÎÞ¡Ö½õ¤±¤Æ!¡×Ì¼¶Ã¤­
    7. 17. Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ÏÅ±µî? ²ÁÃÍ¼çÄ¥
    8. 18. ¡ÖÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤½Ð¤»¤ÐÄÌ¤ë¡×¤È¸¼ÍÕ»á
    9. 19. ³°Æ»¡Ä¾ã³²¼Ô¤òÄ«¤Þ¤Ç¥µ¥¦¥Ê´Æ¶Ø
    10. 20. ¼«Ì±ÅÞ2¿ÍÌÜ¸õÊä¤Ï¡È¿¹¸µ¼óÁê¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ÉÎëÌÚÂçÃÏ»á¤Ë¡Ä»²±¡ÅìµþÁªµó¶è¤Ïµì°ÂÇÜÇÉ¤¬´¬¤­ÊÖ¤·
    1. 1. Ãæ²Ú·÷¤Ç¥³¥í¥Ê¤¬ºÆ¤ÓÎ®¹Ô¤«
    2. 2. ¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼ ¸òÈø¤Î¸å»ÏËö¤¹¤ë?
    3. 3. ¿ô»ú¡Ö86 47¡×ÊÆÀ¯³¦¤¬ÂçÁû¤®
    4. 4. ¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¡ÖÁ°Î©Á£¤¬¤ó¡×¤È¿ÇÃÇ
    5. 5. ¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Î½»Ì± ºÇ´ü¤Î¾õ¶·È½ÌÀ
    6. 6. Ãæ¹ñ¡ÖÝÓ10¡×¼ÂÀï·âÄÆ¤Î¾×·â
    7. 7. ¡ÖÂæÏÑÅý°ì¡×¤Ø Ãæ¹ñ¤ËÆæ¤Î·úÊª
    8. 8. ¥È¥é¥ó¥×»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤ÎÀµÂÎ
    9. 9. ¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº× ÆüËÜ¿Í¤¬½Å½ý
    10. 10. Ãæ¹ñ¿Í¥É¥ì¥¹¡¢¥«¥ó¥Ì¤ÇÇÈÌæ
    1. 11. ¥Ñ¥ê¤Ç¾×·â»ö·ï¡ÖÆüËÜÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×
    2. 12. Ãæ¹ñ¥¢¥Ë¥áÌö¿Ê¤ÎÎ¢¤Ë²¿¤¬
    3. 13. ÆüËÜ¤ÎËõÃã ¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à
    4. 14. ¥¨¥ô¥¡¥³¥é¥ÜÅ´Æ»Î¹¤Î¸½¾ì
    5. 15. ¥Ï¥Þ¥¹ºÇ¹â´´Éô»àË´¤Î¾×·â
    6. 16. ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂçÅýÎÎÁª¤ËÇÈÍð
    7. 17. ¸µÊÆ·³¿Í¤¬¸ì¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÃÏ
    8. 18. TWICE¡¢3Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¿·¾Ï¤Ø
    9. 19. ´Ú¹ñ·Ý¿Í1²¯Ä¶¥í¡¼¥ó´íµ¡
    10. 20. ´Ú¹ñ¤ÇºÇ¤â¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê½÷À­·Ý¿Í
    1. 1. ¹¾Æ£ÇÀÁê¡Ö¥³¥áÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
    2. 2. Ã¦¥µ¥é¤·¥«¥Õ¥§³«¶È 8¥«·î¤ÇÊÄÅ¹
    3. 3. ¡Ö°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¤Î»Ï¤á¤É¤­¤Ï¡©¡×¡ÖÀÇ¶â¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ï¡©¡× ¼è°ú½ê¤Î¡ÉÃæ¤Î¿Í¡É¤Ë½é¿´¼Ô¤Îµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿
    4. 4. Æü»º²þ³×¡ÖÃÙ¤¹¤®¤¿·èÃÇ¡×¤ÎÂå½þ
    5. 5. ±¦ÀÞÂÔ¤Á¤ÇÂç½ÂÂÚ ²ò·èºö¤Ï?
    6. 6. É¹²Ï´ü¡ÖÇ¯¶â·î10ËüÌ¤Ëþ¡×¤Î¾×·â
    7. 7. °¦¸¤¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤¿¡ÖÀ¸¤­Êª¡×
    8. 8. ¿·¼Ö¹ØÆþ ¥í¡¼¥ó¤ÎÊý¤¬¤ªÆÀ?
    9. 9. ¼ºÌÀ¡Ö¹â·ìÅüÊüÃÖ¡×¤Î¶²¤í¤·¤µ
    10. 10. 1²¯¤Î°ä»ºÉñ¤¤¹þ¤ß¡Ä½÷À­¤ÎÉÔ°Â
    1. 11. Æü»º¡ÖNV200¡×¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¸¡Æ¤
    2. 12. ¥¯¥ì¥« Ê£¿ôËç»ý¤Ä¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï?
    3. 13. 74ºÐ¸µ²ñ¼ÒÂåÉ½ ¶âºö¿Ô¤­¤ÆÊòÁ³
    4. 14. 40ÂåÉ×ÉØ ¥¿¥ï¥Þ¥ó¹ØÆþ¸å²ù¤ÎÌõ
    5. 15. ÉÔÆ°»º¹âÆ­¤ÎÅìµþ¤Ç°Â¤¯½»¤àÊýË¡
    6. 16. ½¸¹ç½»Âð¢ª¸Í·ú¤Æ °Õ³°¤ÊÃí°ÕÅÀ
    7. 17. 60ºÐ¤«¤é¤Î¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯½¬´·
    8. 18. ¥Á¥ã¥Ã¥È°ÍÂ¸Éô²¼¤È¾å»Ê¤¹¤ì°ã¤¤
    9. 19. SBI ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Î¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ø
    10. 20. ·³»öÎÏ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ëµ¿Ìä ¸¦µæ¼Ô
    1. 1. Çß±« Wi-Fi¥ë¡¼¥¿¡¼¤Ë±Æ¶Á¤«
    2. 2. Á´ÌÌ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎiPhone ¼Â¸½¤«
    3. 3. STTOKE¿·ºî ²Æ¤Ë´ò¤·¤¤¿Ê²½
    4. 4. ¼êÊü¤»¤Ê¤¤ Æ¬ÈéÍÑ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°
    5. 5. Á´ÉôIMAX¤Ç»£±Æ²ÄÇ½? ÊÆ¤ÎÂçºî
    6. 6. Threads¤Ç¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ËºÇÂç5¸Ä¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÄÉ²Ã²ÄÇ½¤Ë¡õ¥ê¥ó¥¯¤ÎÈ¿±þÊ¬ÀÏ¥Ä¡¼¥ë¤â¸ø³«Í½Äê
    7. 7. ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤À¤ÀÏ³¤ì¤Î½Ð²ñ¤¤·Ï¥¢¥×¥ê¤òÂç³ØÀ¸¤¬È¯¸«
    8. 8. Âç¿Í¤âÌ´Ãæ¤Ë! ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à8Áª
    9. 9. ½µ1¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¤ÎÂç¤­¤¹¤®¤¿Âå½þ¡£¡ÖPTA¤ÎÊÝ¸î¼ÔÆ±»Î¡×ÃËÀ­40ºÐ¤È½÷À­32ºÐ¡¢¤È¤­¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Î±¿Æ°²ñÃæ¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤ÆºÊ¤Î¤¤¤Ê¤¤¼«Âð¤Ç¤â¡Ä¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
    10. 10. Netflix¤ÎÈÖÁÈ¤Ï1ÏÃ¤¿¤ê¤È¤âÃæ¹ñ¤Î¸¡±Ü¤ò²óÈò¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¶¦Æ±CEO¤¬¸ì¤ë
    1. 11. ¥»¥ì¥Ö»Ù»ý¤ÇºÆÉ¾²Á¡¡¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ë¥à¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
    2. 12. ¤³¤ì¡¢»õËá¤­Ê´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¡Ê³«È¯Ãæ¡Ë¡£²ÄÇ½À­¡¢Ìµ¸ÂÂç¤Ã¤Ý¤½¤¦
    3. 13. ÊÆ¥É¥é¥Þ ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ê¤·¤Î´¶ÁÛ
    4. 14. ChatGPT¤¬¥¦¥½Ï¢È¯¤Ç¥É¥óµÍ¤á
    5. 15. ¡ÖIVS¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó / ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤¬Í»¹ç¡¢±£¤µ¤ì¤¿¡Ú¥í¥²¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Û¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡Ú¤Þ¤È¤áµ­»ö¡Û
    6. 16. º£½µ¤Î½©ÍÕ¸¶¾ðÊó - °Â¤¯¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÎÉ¤¤ÊÆ¹ñÈ¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOkinos¡×¤ÎPC¥±¡¼¥¹¤¬°ìµó¤ËÅÐ¾ì
    7. 17. ¥·¥ã¡¼¥¯¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¢¿©ºà¤ò¼«Æ°¤ÇºÇÅ¬¤Ë¤«¤¯¤Ï¤ó¤¹¤ëStealth iQ ¥ß¥­¥µ¡¼ - »È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾®·¿¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥ß¥­¥µ¡¼¤â
    8. 18. Android ÅðÆñ¥¹¥Þ¥ÛÂÐºö¤òÆ³Æþ¤«
    9. 19. ¥¹¥Þ¥Û¼Ì¿¿¤òPC¤Ø¡ÄÀìÌç²È¤¬¾Ò²ð
    10. 20. Google¤¬¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡ÖAI¥â¡¼¥É¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Æ¥¹¥ÈÃæ
    1. 1. ÂçÃ«¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤Ç¿·»ö¼ÂÈ½ÌÀ
    2. 2. ¿·°æ´ÆÆÄ¤¬Æ£Àî´ÆÆÄ¤È¤Î°äº¨ÀâÌÀ
    3. 3. ¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤Ç²¼Ãå¸«¤¨¤ëÉÔ°Â²ò¾Ã
    4. 4. ¥¤¥Á¥í¡¼»á MLBÁ°¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿
    5. 5. µÆÃÓÍºÀ± ÂçÃ«¤È¥É¥Ã¥°¥é¥óÌóÂ«
    6. 6. À­Åª¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¤¹¤ê¸º¤ë´¶³Ð¡×
    7. 7. ÂçÃ«¤ÎÇØ¸å¤ËÄ¶¿Íµ¤·Ý¿Í XÁûÁ³
    8. 8. ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É ÂåÂÇµÕÅ¾3¥é¥ó¤ËÁûÁ³
    9. 9. ¥½¥·¥¨¥À»à¤ó¤À µ×ÊÝ¤Îµç¾õ·üÇ°
    10. 10. Åû¹á¤Î½è¶ø¤á¤°¤êDeNA¤ÇÆâÊ¶¤«
    1. 11. Ï¯´õ¤Î1Ç¯Á°¤«¤éÈ¯¸À ½¸¤Þ¤ëÈãÈ½
    2. 12. ¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤í¡×Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÅÜ¤êÏÃÂê
    3. 13. °æ¾å¾°Ìï¤¬2027Ç¯¡Ö°úÂà¡×¤Ë¸ÀµÚ
    4. 14. ¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ë¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¹ß³Ê¸õÊä
    5. 15. ¥×¥íÌîµå¥Á¥±¹âÆ­¤Ç¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì?
    6. 16. ÆüËÜ¿Í¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹1°Ì ¾×·â¤ÎÀ®ÀÓ
    7. 17. J2ºÇ¿·½ç°Ì¤¬¡ÖThis is Ëâ¶­¡×
    8. 18. ÂçÃ« »î¹ç¸å15Ê¬¤Ç¡ÖÄ¶Â®µ¢Âð¡×
    9. 19. ÆÍÁ³ÊÑ°Û¡Ä±§Ìî¾»Ëá¤ÎSNS¤¬ÏÃÂê
    10. 20. º´¡¹ÌÚÏ¯´õ Ãç´Ö¤ËÀ¼¤«¤±¤¿·ë²Ì
    1. 1. ²ê°ê ÍèÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¹ßÈÄ¤Ø
    2. 2. ±ÊÌî¤¬ÎÞ¤Î¼Õºá ¸·¤·¤¤È¿±þ¤â
    3. 3. ±Ç²è¸¶ºî¼Ô ²ê°ê¤Î¤¹¤´¤µ¤òÎÏÀâ
    4. 4. ¥¹¥¶¥ó¥Ì¤ÎÎ¹´Û·Ð±Ä ¸½¾õ¤Ë¾×·â
    5. 5. ËÙ¹¾»á¡ÖÊ¸½ÕÉõ¤¸¤ëÊýË¡¡×¤ò¿ä»¡
    6. 6. ¥Ä¥Þ¥ß¤Ç°û¤ß²á¤® ¥¢¥Ã¥³¤ËÈãÈ½
    7. 7. Í­µÈ µíÐ§¤Î¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤Ë»ýÏÀ
    8. 8. ¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤¡×Ãæµï»á¤Ë²ñ¸«Í×µá
    9. 9. ÂÀÅÄ¸÷¡ÖÃæµï»á¤Ë¤â¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¡×
    10. 10. ²ê°ê¼ç±é¤Î¸¶ºî¼Ô Ê¸½Õ¤Ë¸ÀµÚ
    1. 11. ÉÔÎÑÈÝÄê¤â¡ÄÂç²Ï¹ßÈÄ¤ÎÎ¢»ö¾ð
    2. 12. Ãæµï»á¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¡ÖÌÛ»¦¡×¤ÎÍýÍ³
    3. 13. Çä½ÕÍÆµ¿26ºÐÃË ¶Ã¤­¤ÎÍ¶¤¤Ê¸¶ç
    4. 14. Áé¤»¤¿? ¥Þ¥Ä¥³¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¶Ã¤­
    5. 15. ¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È½àÍ¥¾¡¤â²ò»¶
    6. 16. Ãæµï»á¤Îº£¸å¡ÖÈ¿ÏÀ¡×¤ä¤á¤ë?
    7. 17. Æþ¹¾ÎÍ²ð»á Æ¨¤²ÆÀÁý²Ã¤Ë·üÇ°
    8. 18. ±ÊÌî²ê°ê¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¡¡NHKÂç²Ï¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¹ßÈÄ¡¡ÉÔÎÑµ¿ÏÇÈÝÄê¤â¼­Âà¿½¤·Æþ¤ì
    9. 19. ¤Á¤¤¤«¤ïÇãÀê¤á¤Ç¡ÖÂçÎÌÇÑ´þ¡×¤â
    10. 20. ¸«¾å°¦ ¿Íµ¤½÷Í¥¤ÈÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿
    1. 1. 5ºÐÂ©»Ò¤ò¼º¤¤¤«¤±¤¿ Î¾¿Æ¤Î¸å²ù
    2. 2. ÇÈÅÄÍÛ¶è ·î¼ý2800Ëü±ß¤ÎÉñÂæÎ¢
    3. 3. ¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÎÇö·¿ºâÉÛ¤ËÃíÌÜ
    4. 4. 5¼¼¸ÂÄê ¥¹¥â¡¼¥ë¥Û¥Æ¥ë³«¶È¤Ø
    5. 5. È¿¹³´ü¤ÎÄï¤ËÄË²÷¤ÊÈ¿·â¤·¤¿»Ð
    6. 6. ¹â¼ýÇ¼¥ê¥å¥Ã¥¯¿Íµ¤µÞ¾å¾º
    7. 7. ¥ß¥¹¥É¸¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÀµÂÎ
    8. 8. ¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤¬ÊØÍø
    9. 9. 19Æü¤«¤é25Æü 12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤
    10. 10. ¡ÖÇò¤¬¼çÌò¡×¤·¤Þ¤à¤é¥È¥Ã¥×¥¹
    1. 11. ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹°ÂÁ´·¤ Amazon¤Ç¹ØÆþ
    2. 12. ÉÔÎÑ½÷À­¤ËÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸½¼Â
    3. 13. Amazon¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ù¤­¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹
    4. 14. ¥³¥¹¥×¥ìÈþ½÷½¸·ë¤Î¥Õ¥§¥¹¤ò¼èºà
    5. 15. Àê¤¤¤ÎÎ¢¤Ç...½¨°ï¤ÊÁÏºîÌ¡²è
    6. 16. ²È»ö°é»ù¥¼¥íÉ×¤ËºÊÀäË¾
    7. 17. ÈþÈ©¤Î¿Í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾ÉÊ
    8. 18. 12À±ºÂÀê¤¤ º£Æü¤Î±¿Àª¤ò¿ÇÃÇ
    9. 19. ¶µ¹Ä½¢Ç¤¤Î¥ß¥µ ±Ñ¹ñ²¦¼¼¤â»²Îó
    10. 20. µÁÊì¤¬Æ±µï¤·¤¿¤¬¤ë ÍýÍ³¤ËÈ¿·â
    x