あさチャン！
『あさチャン！』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年10月6日
2021年10月1日
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我武者羅應援團の団長がTwitterで謝罪 あさチャン！で夏目三久さんにエール
応援の時間がオーバーし、夏目さんの挨拶の途中で番組が終了する事態に
日刊スポーツ
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安住紳一郎アナが夏目三久氏の挨拶途切れ謝罪「應援團少し落ち込んでいた」
安住紳一郎アナが10月1日の新番組「THE TIME,」で、謝罪した
スポーツ報知
2021年9月30日
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「あさチャン！」最終回 夏目三久の最後の挨拶の途中で番組終了
最後の挨拶をしたが、コメントの途中で番組が終了する「放送事故」に
スポーツ報知
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川島明「ラヴィット！」直前の夏目三久に「ちょっとグッときた」
「7年半の幕を閉じられたということで、お疲れ様でした」とコメント
デイリースポーツ
2021年9月28日
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森且行が語った落車事故の後遺症 両脚にまひやしびれも「復帰を目指す」
28日放送の「あさチャン！」のインタビューで、後遺症などを赤裸々に語った
デイリースポーツ
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森且行「死は覚悟した」落車事故当時の心境と現在の状況明かす
9月28日の番組で、落車した当時の心境や現在の状況を明かした
スポニチアネックス
2021年4月17日
2021年4月9日
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夏目三久MCのTBS「あさチャン！」9月末で終了 結婚は無関係と同局
TBSがORICON NEWSの取材に対し、終了を認めたとのこと
オリコンニュース
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夏目三久がMCを務める「あさチャン！」が今秋終了 7年半の歴史にピリオド
フリーアナウンサーの夏目三久がメインキャスターを務める同番組
スポーツ報知