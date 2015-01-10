パリ風刺新聞社の銃乱射事件
フランス・パリにある新聞社「シャルリー・エブド」の本社に武装した男らが押し入って銃を乱射し、記者や警察官など12人が死亡した事件。
2015年2月24日
2015年2月17日
2015年1月23日
2015年1月18日
2015年1月16日
-
「アノニマス」がイスラム過激派に報復宣言 謎のハッカー集団の思惑は
ITジャーナリストの井上トシユキ氏は「本気じゃない可能性もある」と指摘
東スポWEB
-
ローマ法王がパリ銃撃事件にコメント 殺人を非難しつつも風刺画に苦言
「神の名においたいかなる殺人もばかげている」と非難
日テレNEWS NNN
2015年1月15日
2015年1月14日
2015年1月13日
-
連続テロの追悼デモが1944年の「パリ解放」を超える規模に 仏
大規模デモの参加者は、仏の歴史上最大の370万人となった
スポーツ報知
-
パリ立てこもり事件、抵抗の人質を冷酷に殺害した様子が明らかに
人質となった市民の証言から、容疑者の残虐な犯行と緊迫した様子が明らかに
読売新聞オンライン
2015年1月12日
-
フランス銃撃事件犯人とみられる男 動画で女性警官の射殺認める
男とみられるビデオ映像が11日、ネット上で公開された
読売新聞オンライン
-
仏紙「シャルリー・エブド」の風刺画を転載した独新聞社に放火
現場付近にいた不審な若者2人が拘束されたが、風刺画の転載との関連は不明
読売新聞オンライン
2015年1月11日
2015年1月10日
-
パリの邦人らが不安な今後を語る「テロが連鎖するかもしれず…」
10日にパリから帰国した男性は、帰りの空港も物々しい雰囲気だったと証言
読売新聞オンライン
-
NHKで仏からの中継中にドリフト車が記者の背後を爆走する珍事
中継中、記者の背後に爆音でドリフト走行をする走り屋が出現する珍事が発生
トピックニュース
-
仏で発生した銃撃事件 容疑者3人の射殺に捜査の不備を指摘する声
容疑者3人が射殺されたことで、事件の真相解明が極めて困難な状況に
読売新聞オンライン
-
フランスの新聞社襲撃事件で突入作戦 容疑者3人と人質4人死亡
10日に治安部隊が突入し、立てこもっていた容疑者3人が死亡した
日テレNEWS NNN