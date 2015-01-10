パリ風刺新聞社の銃乱射事件

フランス・パリにある新聞社「シャルリー・エブド」の本社に武装した男らが押し入って銃を乱射し、記者や警察官など12人が死亡した事件。

2015年2月24日

2015年2月17日

2015年1月23日

2015年1月18日

2015年1月16日

2015年1月15日

2015年1月14日

2015年1月13日

2015年1月12日

2015年1月11日

2015年1月10日