『田嶋陽子』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
投稿は、田嶋陽子氏と楽屋裏では「和気あいあいとやってる」という内容
日刊スポーツ
「今はパートナーと呼ぶ」とし、英語を使うのは「日本語にないから」と指摘
ABEMA TIMES
竹田恒泰氏は「総理大臣が男か女かなんて、どうだっていい」と言及
デイリースポーツ
女性自身
「そうか、ここに入れば安心して死ねるんだ」と思ったという
文春オンライン
Smart FLASH
プレジデントオンライン
「眞子さまは自分の好きな人を選ぶ権利も侵されてる」と主張
スポニチアネックス
妻は「タダ働き」の状態で家事や育児、介護などをしていると力説
「今の安倍さんの態度、ここ1年以上『女の腐ったの』みたいじゃん」と発言
J-CASTニュース
国有地を視察した民進党の辻元清美議員らに対し「住居侵入罪」などと批判
スポーツ報知
「TVタックル」で田嶋氏が激怒し、「腹が立つから帰る！」と言ったと回想
芸能人の不倫騒動の話題になると、結婚制度に反対であると主張
トピックニュース
「まだこんなことしてんのって」と語り、異議ありの姿勢を見せていた
「日本は女性の方が優遇されている社会だと思っています」と不満を訴えた
「男は自分のこと面倒見れない」「殺人する前に離婚しよう！」などと発言
東京都の舛添要一知事の所信表明演説に「納得いかない」とコメント