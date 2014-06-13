2014セ・パ交流戦
『2014セ・パ交流戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年6月19日
2014年6月26日
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10勝の大谷、ダルを超える記録
ダルビッシュと比較すると、大谷の方が3試合早く、防御率、奪三振も上回る
スポニチアネックス
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キヨシ 疑惑の3フィートに猛抗議
挟殺プレーで、日ハムの石川が捕手黒羽根の脇をすり抜け生還
デイリースポーツ
2014年6月25日
2014年6月24日
2014年6月22日
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交流戦逆転Vに王手 SBのMVP候補
李大浩は、ここまで打率3割7分9厘、6本塁打、21打点をマーク
東スポWEB
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非情采配も虚しく…窮地の巨人
9回無死二塁のチャンスには、4番村田に代打・高橋由伸を送られた
東スポWEB
2014年6月21日
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キヨシ、インタビュー無視し興奮
試合後、興奮気味の中畑監督は、「何だこれ、何だこの野球は!」と大興奮
スポニチアネックス
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大谷相手に開き直る阪神ナイン
大谷が凄すぎたため、他の投手が「格下」にしか見えないと関係者は話す
東スポWEB
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楽天が躍起になる松井裕育成の裏
二軍落ちから2カ月経っての先発だったが、何も変わっていなかった
日刊ゲンダイDIGITAL
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窮地G助っ人が得た新ポジション
18日には代々で3ラン、8日にも一発を放っている
日刊ゲンダイDIGITAL
2014年6月19日
2014年6月18日
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大谷に絶賛「ダル、田中超える」
評論家は、ダルビッシュや田中将大を超えるだろうと絶賛
デイリースポーツ
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大谷、甲子園で日本人最速を記録
11日の巨人戦に続き、プロ最速タイとなる160キロを3試合連続でマーク
東スポWEB
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タブー視される大谷への質問内容
取材現場では、二刀流について大谷にぶつけるのはタブーという雰囲気がある
週プレNEWS
2014年6月17日
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巨人が気付いた交流戦のおいしさ
巨人にとって交流戦はペナントレースの流れを変えるおいしい興行として機能
日刊ゲンダイDIGITAL
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阪神・和田監督を安堵させた選手
不振続くチームに、キナ臭い雰囲気が漂う中での緒方の活躍だった
日刊ゲンダイDIGITAL
2014年6月15日
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セ新記録も、喜べない能見の立場
5試合連続2ケタ奪三振のセ・リーグ新記録を樹立
デイリースポーツ
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9連敗にカープ監督がつけた注文
6回には丸佳浩の逆転3ランが飛び出したが、中継ぎ陣が打ち込まれ再逆転
デイリースポーツ