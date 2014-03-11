吉田沙保里の父・栄勝さん急死

レスリング・吉田沙保里の父で、日本女子代表のコーチ・吉田栄勝さんが、3月11日に急死した。死因はくも膜下出血で、自動車の運転中に発症したとみられる。61歳だった。

2014年5月27日

2014年3月18日

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