吉田沙保里の父・栄勝さん急死
レスリング・吉田沙保里の父で、日本女子代表のコーチ・吉田栄勝さんが、3月11日に急死した。死因はくも膜下出血で、自動車の運転中に発症したとみられる。61歳だった。
2014年5月27日
2014年3月18日
2014年3月17日
2014年3月16日
2014年3月15日
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弔い出陣の沙保里に他国選手も涙
泣き腫らした顔の吉田に、全出場国の選手たちが歩み寄り励ましたという
東スポWEB
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沙保里を各国選手が次々と激励
計量を終えた吉田の元には、各国チームの選手が次々に訪れた
スポニチアネックス
2014年3月14日
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沙保里、号泣で誓うも体重は激減
父の傍らに付きっきりで、一気に体重が2キロ減ってしまったという
東スポWEB
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沙保里の父の通夜に千人以上参列
スポーツ界だけではなく、芸能界も含め400以上の弔花が飾られた
スポニチアネックス
2014年3月13日
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沙保里「父のためにも絶対優勝」
憔悴しきった表情だったが、15・16日の国別対抗戦の女子W杯出場を明言
スポニチアネックス
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沙保里、国別対抗W杯強行出場へ
15・16日の国別対抗団体戦女子W杯に、吉田が強行出場する可能性が高い
東スポWEB