『辻内崇伸』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「交渉権確定」の判が押されていたのは、日本ハムが引いたくじだった
THE ANSWER
同球団が13日、辻内氏の監督退任とチームの退団を発表した
スポニチアネックス
野球部員たちは寮で生活し、恋愛だけでなく携帯を持つことも禁止だったそう
デイリースポーツ
辻内氏は入団後、将来のエースとして期待されるもけがに苦しめられたという
Smart FLASH
現在はわかさ生活で、女子プロ野球の発展のために奔走する日々という辻内氏
NEWSポストセブン
「128〜129（キロ）しか出なくて。これが限界なんやと思いました」と辻内氏
Sportiva
プロ2年目のキャンプ中、辻内氏は叫びたいほどの痛みを肘に抱えていたそう
プレジデントオンライン
現在は会社員で、年収は現役時代の最高年俸900万円から半減の450万円
スポーツ報知
1億円を一括で支払われたそうで、「全部、親に渡しました」とキッパリ
Sports Watch
現在は女子プロ野球で指導者を務め、ある目標が芽生えつつあるという
フルカウント
現役時代とは打って変わり、現在の小遣いは交通費込みで1カ月3万円程度
リーグ戦には参加せず、若手の育成に特化したチームで指導している
自身の苦い経験を踏まえて「僕みたいにケガで苦しまないでほしい」と願った
不動産業での就職を目指すべく新たな一歩を踏み出した