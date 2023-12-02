『脱毛症・薄毛』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
中学生の時から親に連れられ医療脱毛をしていたとのこと
スポニチアネックス
男性ホルモンが多くて男らしい、大人の雰囲気が漂っていて安心感がある
スゴレン
複数箇所が抜け落ちることもあり、脱毛が全身に及ぶこともあるそう
Medical DOC
ある日、友人から「明日、一緒に学校へ行こう」と言われたそう
ママリ
5段階評価で最も悪い判定となり、脱毛を予防する菌が「ない」と判明
薄毛治療の薬を飲んでいたところ「副作用で、まつ毛伸びて」と言及
ナリナリドットコム
Techinsight
「1000本増毛で1万円」などの増毛キャンペーンは「やる価値ナシ」と断言
日刊SPA!
eltha（エルザ）
女性AGAの大きな要因は、更年期などに起こるホルモンバランスの乱れだそう
髪を生やそうと頭皮マッサージを続けたところ、「めっちゃハゲてん」と告白
E-TALENTBANK
「夫の舞台も私の舞台も世の中も、すべて止まってしまった」と回想
11月29日の更新では額部分に生えてきたという短い毛・通称「パヤ毛」を公開
ABEMA TIMES