指定席で「席を替わってくれませんか？」と頼まれた。断ったら舌打ちされたけど、お金を払って窓側を取ったのに譲る義務はないですよね？

指定席を頼まれても、必ず譲る必要はある？

指定席を替わってほしいと頼まれても、基本的に応じる義務はありません。指定席券は、列車や車両、座席が決められたきっぷです。自分が購入した座席であれば、その席に座ることは当然の権利といえるでしょう。

例えば、窓側の席を選んだ人は、「景色を見たい」「通路を歩く人を避けたい」「移動中に休みたい」といった目的があると考えられます。そのため、通路側や中央の席に移ると、快適さが下がる場合もあるでしょう。指定席料金を支払って希望の席を取っている以上、相手の都合だけで譲る必要はないといえます。

もちろん、席を替わること自体に問題があるわけではなく、自分に負担が少なく、相手の事情にも納得できるなら、善意で応じてもよいでしょう。ただし、それはあくまで本人の判断なので、断ったからといってマナー違反と決めつけられるものではないでしょう。



指定席の交換を断るときはどう伝えればいい？

指定席の交換を断るときは、長く説明しすぎないことが大切です。理由を細かく話すほど、相手に反論の余地を与えてしまうことがあります。

例えば、「すみません、この席を指定して取っているので、このまま座ります」と伝えるだけで十分です。体調が悪い、仕事をしたい、窓側がよいなど、理由を言いたくない場合は無理に説明する必要はありません。指定席を購入している事実だけで、十分な断る理由になるでしょう。

また、相手が「少しだけだから」「子どもがいるので」と重ねて頼んできた場合も、判断を変えたくないのであれば、「申し訳ありませんが、替われません」と落ち着いて返しましょう。強い言い方をすると、相手も感情的になりやすくなるため、短く丁寧に、同じ内容を繰り返すのが無難です。



席の交換を断ったあとに舌打ちされたらどうする？

断ったあとに舌打ちをされたり、不満そうな態度を取られたりすると、不快に感じるのは当然です。相手が不機嫌になっても、自分に非があるわけではありません。指定席は、事前にその席を使うために購入したものです。相手の事情に同情できる場合でも、自分の快適さや安全を犠牲にする必要はありません。

ただし、その場で言い返すと、さらにトラブルが大きくなるおそれがあります。もし相手がしつこく頼んでくる、威圧的な態度を取る、勝手に席に座り続けるといった場合は、自分だけで解決しようせず、車掌や駅係員に相談しましょう。

車内の空席状況や座席の扱いは、乗客同士では正確に判断できませんし、係員に間に入ってもらえば、感情的なやり取りを避けやすくなります。

また、自分が席を譲って別の席に移る場合も注意が必要です。空いているように見える指定席でも、あとからその席を予約している人が乗ってくる可能性があります。

さらに、自由席に移ると、指定席との差額分で損をしたように感じることもあるでしょう。そのため、善意で譲るときほど、念のため車掌に確認してから移動することをおすすめします。



指定席のトラブルは無理に解決しようせず、車掌や駅係員に相談しよう

指定席で席の交換を頼まれた場合、譲るかどうかは自分で決めて問題ありません。料金を支払って窓側の指定席を取ったのであれば、その席を使いたいと考えるのは当然です。断ったあとに舌打ちされたとしても、それだけで譲る義務が生まれるわけではありません。

ただし、その場で感情的に応じると、相手との言い合いに発展し、車内でのトラブルが大きくなるおそれがあります。そのため、断るときは丁寧に短く伝え、相手が強く出てきた場合は車掌や駅係員に相談しましょう。

せっかく事前に選んだ席なので、遠慮しすぎる必要はありません。困ったときは一人で抱え込まず、車掌や駅係員に相談することで、余計なトラブルを避けながら落ち着いて対応しましょう。



出典

東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本 旅客営業規則 第2編 旅客営業 第4章 乗車券類の効力 第7節 座席指定券の効力

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー