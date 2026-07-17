年収900万円の50代男性、夏のボーナスは「0円です！」 業績悪化で「何もできない夏」

会社員にとって、夏のボーナスはモチベーションを左右する大事なイベントだ。しかし当然のことながら、業績次第で支給額が「ゼロ」になることも――。

投稿を寄せた、東京都の50代男性（Web・インターネット・ゲーム／年収900万円）は、今年の夏のボーナスが「0円です！」と明かす。

「何でしょうか…業績悪化としか伝えられてません。楽しみにしていたのに何もできない夏でした」

「ボーナスはありません。貰えたらただ嬉しいだけ」

男性はプロジェクトマネージャーとして案件管理と予算管理をしているという。責任あるポジションで一生懸命働いていても、会社の経営が悪くなれば、その分カットされてしまうのは悲しい。

一方で、最初からボーナスなど期待していないというスタンスの人も。投稿を寄せた、東京都の40代男性（営業／電子部品販売／年収450万円）は、「ボーナスはありません」とのことで、「貰えたらただ嬉しいだけ」と書いている。そもそも出ないことがデフォルトになっているようだ。

期待していると裏切られたときのダメージが大きくなる。最初から「無いもの」として支出を管理し、出なかったら出なかったで何も変わらない、という状況にしておくのがよさそうだ。

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