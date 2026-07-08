「39歳のメッシを見ていて思った」何を？ １つ年上の都倉賢が考察「年齢とともにプレースタイルは変わる。でも...」【Ｗ杯】
北中米Ｗ杯でアルゼンチンはベスト８に進出。３−２で逆転勝利を収めたラウンド16のエジプト戦で、10番を背負うリオネル・メッシは１得点。Ｗ杯通算ゴール数を「21」に伸ばした。
「39歳のメッシを見ていて思った」
川崎や神戸、札幌などで活躍し、現在はIKOMA FC奈良に所属する都倉賢が自身のＸを更新。希代のレフティについて考察した。
「昔みたいに90分ずっとドリブルで違いを作るわけではない。でも、ボールを持っていない時間も試合を支配している。相手は常にメッシを気にする。だから前からプレッシャーに行けない。パスコースを消そうとすれば、他の選手が空く」
メッシより１つ年上の都倉は「結局、メッシがいるだけで相手の守備は難しくなる」と見解を示す。
「年齢とともにプレースタイルは変わる。でも、本当にすごい選手は「できなくなったこと」を嘆くのではなく、「今の自分が一番価値を出せる方法」を見つけている。39歳のメッシは、「走る」量ではなく「歩く」存在感で試合を支配していた」
そんなメッシを都倉は「現代サッカーの真逆を行く唯一の選手！」と評した。
北中米Ｗ杯で、メッシはアルゼンチンのここまでの５試合すべてで得点し、計８ゴールで得点ランキングのトップを走っている。前回大会の王者は準々決勝でスイスと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「39歳のメッシを見ていて思った」
川崎や神戸、札幌などで活躍し、現在はIKOMA FC奈良に所属する都倉賢が自身のＸを更新。希代のレフティについて考察した。
「昔みたいに90分ずっとドリブルで違いを作るわけではない。でも、ボールを持っていない時間も試合を支配している。相手は常にメッシを気にする。だから前からプレッシャーに行けない。パスコースを消そうとすれば、他の選手が空く」
「年齢とともにプレースタイルは変わる。でも、本当にすごい選手は「できなくなったこと」を嘆くのではなく、「今の自分が一番価値を出せる方法」を見つけている。39歳のメッシは、「走る」量ではなく「歩く」存在感で試合を支配していた」
そんなメッシを都倉は「現代サッカーの真逆を行く唯一の選手！」と評した。
北中米Ｗ杯で、メッシはアルゼンチンのここまでの５試合すべてで得点し、計８ゴールで得点ランキングのトップを走っている。前回大会の王者は準々決勝でスイスと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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