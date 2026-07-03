「全部言います」野村周平、“DMした大物女性歌手”の名前を発表！スタジオ驚く衝撃告白

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

7月2日（木）に放送された同番組には、野村周平、なえなの、相席スタート・山添寛がゲスト出演。

“SNSの機能を利用した恋愛アピール”が話題にあがると野村は、誰もが知る有名女性歌手にDM（ダイレクトメール）を送ったことがあると衝撃の告白をした。

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今回は、野村、なえなの、山添をゲストに迎え、SNSの最新事情を徹底解剖することに。

そのなかで、SNSの機能を利用して気になる相手にアピールするテクニックが紹介された。

すると山里は、インフルエンサーにこのテーマの話を取材すると、実際にSNSを通してアプローチをしてきた有名人の名前が「山ほど挙がるらしい」と明かす。

これを受けて野村は、「全部言います、だから」「誰かに言われる前に、テレビで言っとこうと…」と切り出し、「たまにビヨンセとかにDMしたりする」「万が一、返ってきたらどうしようと思って」と告白した。

まさかの世界的大物歌手の名前が飛び出し、「おもしろすぎ！」と共演者たちは大盛り上がり。さらに山添が「もしかしたら『So cute』って返ってくるかも」とコメントし、スタジオは笑いの渦に包まれていた。