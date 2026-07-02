6月23日に最終回を迎えた連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）。佐藤二朗（57）と橋本愛（30）がW主演し、夫婦であることを隠しながらバディ刑事として事件解決に奔走するというストーリーだったが――。

「文春オンライン」は7月1日、ドラマ撮影中に佐藤と橋本の間でトラブルがあったことを報じた。記事によれば、佐藤が橋本のキャリアを全否定する発言などをしたとし、フジが外部の弁護士に調査を依頼した結果、佐藤の行為は「深刻なハラスメント」と認定されたという。

ところが、佐藤の所属事務所は同日夜に声明を発表し、報道について《到底受け入れることはできません》と反論した上で一連の経緯を説明した。

佐藤も同じタイミングでXを更新し、《さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません》と切り出し、撮影中に自身のドラマ降板と事実の公表を訴えたことを告白。その上で、《もっと早く決断するべきでした。 数々の「ほんとうのこと」が、明らかになる日が来ることを、切に祈ります》と締めくくっていた。

翌2日にはフジが声明を発表し、記事が掲載されたことは《大変遺憾》としつつも、《当社から男性俳優の言動について、厳重注意を行うとともに、再発防止を求めたことは事実です》とコメント。いっぽう、佐藤の所属事務所も同日に再び声明を発表し、《記事で示されているようなハラスメントに該当する事実は確認されておらず、そのような評価は適切ではないと考えております》と強調している。

ただ、現時点で橋本側は声明などを出しておらず、橋本のインスタグラムも6月28日を最後に更新が止まったままだ。騒動が拡大するなか、報道前の“異変”を思い返した人もいたようだ。Xでは、次のように指摘する声が上がっている。

《そういえばドラマの番宣でぽかぽかを橋本愛が欠席、ネプリーグは佐藤二朗が急遽欠席してたんだよな この時からトラブってて撮影以外は関わらないようにしてたのかな？》

《ぽかぽかに出た時も、橋本さんは喉を痛められたのでお休みですって言ってなかった？》

《夫婦別姓デカ全く観てないけど全然夫婦っぽくないなとCMや番宣でふんわり感じてたけど、そんな事になってたのか。2ショットでも妙に距離が空いてるというか》（すべて原文ママ）

こうした指摘について、あるテレビ誌ライターは言う。

「通常、新クールのドラマは放送開始1週間くらい前から、主演俳優が番宣で放送局の情報番組やゴールデン帯のバラエティ番組などを渡り歩きます。しかし『夫婦別姓刑事』に関しては、他のドラマに比べて番宣が少なかったように思います。あったとしても、W主演である佐藤さんと橋本さんの共演はほとんど見られませんでした」

実際、4月6日放送の『ネプリーグ』（フジテレビ系）で、佐藤は「新火9ドラマチーム」として出演予定だったが、のどの痛みで急きょ欠席に。佐藤の代打としてガチャピンが登場し、ドラマのメンバーは橋本と坂東彌十郎（70）、月島琉衣（18）のみとなっていた。

さらにドラマ放送初日の4月14日も、佐藤と橋本は2人で“電波ジャック”する予定だった。しかし、今度は橋本がのどの痛みと体調不良で欠席し、佐藤はひとりで『めざましテレビ』『ぽかぽか』などフジの番組をハシゴしていた。

前出のテレビ誌ライターは、「他にも気になった点がある」としてこう続ける。

「ドラマのSNSでも、5月17日を最後に2人のオフショットは投稿されていません。それ以降は単体もしくは他の共演者とのオフショットばかりで、どちらかと言えば場面写真やメイキング動画が中心でした。

最終回の放送日には、結婚式場で撮影された共演者の集合写真が公開されましたが、佐藤さんと橋本さんは同じ長椅子に両端に離れて着席。2人が揃ったクランクアップの写真や動画もなく、夫婦を題材とした他のドラマとは“差”を感じさせるものでした。

また、佐藤さんがSNSでたびたびドラマを告知していたのに対して、橋本さんは一切告知していなかったことも気になりました。いま振り返れば、トラブルがこうしたところにも影響していたのかもしれません」

騒動はどのように展開していくのか、今後の行方にも注目が集まりそうだ。