7月1日、「文春オンライン」が俳優・佐藤二朗と橋本愛のハラスメント問題を報じた。ドラマで共演していた2人の間のトラブルに、世間が騒然となっている。

2人は、2026年4月からスタートしたドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）で共演。6月23日に最終回を迎えたものの、その撮影中に今回のトラブルが起きたという。

「報道によると、佐藤さんが橋本さんのキャリアを全否定するような発言をしたといいます。そのうえでフジテレビ側は、佐藤の行為を『深刻なハラスメント』であると外部の弁護士を通じて認定したそうです。

橋本さんの事務所は取材に対し『体調を崩し撮影に参加できなかったことは事実です』と、トラブルを認めています」（芸能ジャーナリスト）

その後、佐藤は、自身のXを更新し、《僕は撮影中、何度も「もう我慢の限界だから、このドラマを降板させてほしい。そして全ての事実を公にするべき」と訴えました。もっと早く決断するべきでした。》と投稿した。佐藤の事務所も、真っ向から否定する形で声明を発表した。そのなかで、橋本には過去に受けたセクハラによって身体接触の制限があったものの、佐藤は知らされておらず、芝居中に橋本の顎に佐藤の手が触れてしまったことがことの発端だと明かした。

思わぬ形で明らかになった橋本の過去のセクハラ被害。前出の芸能ジャーナリストは、これまで橋本が訴えてきた発言から、それを示唆する部分はあったと指摘する。

「2022年、映画監督の榊英雄氏、園子温氏、映画プロデューサーの梅川治男氏などの性加害がたび重なり報じられました。それをきっかけに日本映画界の『Me Too』運動が広がりを見せ、女優の鈴木砂羽さんや水原希子さんなどが声をあげるなか、橋本さんもinstagramのストーリーズを投稿し、女性作家などが声明を発表したことに『とても救われました。ありがとうございます』と感謝を述べるポストをしていました」

被害について「口に汚物を塗りたくられたような感覚」「全身を虫が大量に這うような感じ」としたうえで、「性加害は、一生、何があっても取り返せないんです」「一番は、記憶を消すしかないんです」と、声をあげにくい現実を訴えた。おそらく、自身の経験を重ねた発言だったのだろう。

なお本誌は、佐藤の事務所に対し、事実関係の確認をしているが、現時点で回答はない。回答があり次第、追記する。