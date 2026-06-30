6月30日午前10時29分ごろ、紀伊水道を震源とする地震がありました。震源の深さは約５０ｋｍ、地震の規模（マグニチュード）は３．９と推定されます。津波の心配はありません。この地震により、和歌山県で最大震度２の揺れを観測しました。県内では、鳴門市や美馬市などで震度1の揺れを観測しています。県内で震度１の揺れを観測したのは、鳴門市、美馬市、阿南市、那賀町、牟岐町、美波町となってます。