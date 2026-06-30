○ブルージェイズ2−1メッツ●＜現地時間6月29日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズがニューヨーク・メッツとの本拠地3連戦を先勝。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場したが、3試合連続の無安打に終わった。連敗中のブルージェイズは初回、先頭打者ジョージ・スプリンガーがレフト前に安打を運ぶと、左翼手ソトがバウンドを合わせられず、打球が左翼フェンス際へ。カバーに回った中堅手ユ