日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2775（+3.0+0.11%） ホンダ1473（-3-0.20%） 三菱ＵＦＪ3236（+25+0.78%） みずほＦＧ7741（+89+1.16%） 三井住友ＦＧ6400（+56+0.88%） 東京海上7275（+27+0.37%） ＮＴＴ145（-1.0-0.68%） ＫＤＤＩ2714（-3-0.11%） ソフトバンク206（-1.8-0.87%） 伊藤忠1854（+4.5+0.24%）