ティッシュペーパーの空き箱を再利用する方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています。【すごい！】これがティッシュの空き箱で作れる“便利グッズ”です！公式アカウントが発信しているのは、ティッシュの空き箱を使ってふた付きの小物入れを作る方法です。箱を真ん中から半分に折りたたむことで、コ