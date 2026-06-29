時代を彩ってきた全70組以上のアーティストが参加する形で、6月28日に放送された『テレ東音楽祭2026夏』（テレビ東京系）。4時間半にわたっての放送は企画も内容もてんこ盛りで、放送中からSNSを賑わせたが、その話題のひとつが、大物シンガーソングライター・長渕剛のテレビ東京初出演だった。「長渕さんは『伝説ドラマ超名曲メドレー』企画で、19時台に登場しました。番組では主演ドラマ『とんぼ』（1988年・TBS系）のオープニ