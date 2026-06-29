20年ぶりの新リーダー誕生です。新人同士の一騎打ちとなった長野県・大町市長選挙で元県職員の柳原健さん(56)が初当選し、29日に「市民の思いをくみ取りたい」と決意を語りました。柳原健さん「市民の目線や皆さんの思いをくみ取って、市政を回していきたいという思いがあります」大町市長選挙で初当選した元県職員の柳原健さん(56)。当選から一夜明けた29日、自身の選挙事務所で決意を語りました。5期20年続いた牛越