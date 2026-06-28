タレントの神田うのが、娘の進路相談の場でも変わらないセレブぶりを公開して話題となっている。

【写真】「ファッションセンスをいいと思ったことがない」娘の進路相談を“兼ねた”食事会でディオール＆エルメスを披露した神田うの

「6月22日、神田さんは自身のInstagramを更新。冒頭で《娘の進路についてパパ(夫)と先生方と4人でお食事会》とつづり、娘の将来を左右する大事な話し合いがあったことを明かしました。その後、話題はファッションのことへと移行。《モザイクドゥチエのケープとミニケリーのお色がバッチリ合ったので初めてセットでコーディネートしてみたよ》と、この日のコーディネート報告になっていったのです」(ネットニュース編集者)

インナーにはディオール、バッグはエルメス

投稿されていた1枚は、ホテルのような階段の踊り場の壁に手をつき、ポーズを決めながらセレブファッションを披露する、神田の姿だった。

気になる進路相談“参戦"コーデはというと――。

「今井千恵さんがリードデザイナーを務める『MOSAIQUE de CHIE』(モザイクドゥチエ)の毛皮素材を使ったケープを羽織り、インナーにはクリスチャン・ディオールの白いミニワンピースを合わせています。バッグはエルメスのミニケリーをミントグリーンのクロコダイル素材でセレクトし、足元はクリスチャン・ルブタンのポインテッドトゥパンプス。強烈だったのは、フレーム部分に装飾があしらわれたオーバーサイズのサングラスですね。すべて合わせると数百万円かかっているのではないでしょうか」(ファッションライター)



インパクト抜群の投稿ではあったものの、ネット上では、

《形や色味など今のトレンドから大きく離れてるからダサく見える》

《ここまで来ると、不幸そう》

《この人のファッションセンスをいいと思ったことが1度もない》

《特定の生徒の保護者と進路相談で食事？どういう状況？ 》

といった辛辣な声が寄せられている。

「14歳の娘さんは超名門のインターナショナルスクールに通い、3歳から始めたバイオリンで海外コンクールにも出場。5歳のときにはイタリアに演奏旅行をしていることが分かっています。神田さんの夫は首都圏の一等地にパチンコホール『エスパス』を展開する日拓グループ代表取締役社長・西村拓郎氏で、年商1000億円企業を率いる超富裕層。それだけの財力があれば、英才教育も納得ですし、教育熱心ということなのでしょうが、この日に限っては神田さんのインフルエンサーとしての顔が前面に出すぎてしまったようです」(前出・ネットニュース編集者)

信頼する先生を交えて親子で有意義な時間を過ごしたと思われるが、肝心の進路相談の結果はどうなった!?