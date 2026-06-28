諏訪地域の6市町村を横断するトライアスロン大会が開かれました。諏訪湖上に作られたコースをスタートしたトライアスロン大会。4回目を迎える今年は、国内外から約930人がエントリーし、諏訪湖から八ヶ岳山麓を舞台にスイム、バイク、ランの合計90.6キロのコースで競いました。応援（石川県から）「2年前に自分も出たが、すごくいいコースで。この大会も長く続いていってほしい」沿道には大勢の人が