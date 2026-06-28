6月20日、歌手で俳優の美輪明宏さんが老衰のため91歳で亡くなったと、28日に所属事務所が発表した。美輪さんといえば歌手、俳優として活動するとともにタレントとしても活躍。2005年にスタートした『国分太一・美輪明宏・江原啓之のオーラの泉』（テレビ朝日系）で発せられるスピリチュアルなメッセージも話題となった。「美輪さんは80歳をすぎても精力的に活動を続けていました。2015年には『第66回NHK紅白歌合戦』に80歳で白