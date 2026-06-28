開催：2026.6.28 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 4 - 2 [Dバックス] MLBの試合が28日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとDバックスが対戦した。 レイズの先発投手はコール・サルサー、対するDバックスの先発投手はホセ・カブレラで試合は開始した。 1回表、3番 コービン・キャロル 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 TB 0