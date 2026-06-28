開催：2026.6.28

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 4 - 2 [Dバックス]

MLBの試合が28日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとDバックスが対戦した。

レイズの先発投手はコール・サルサー、対するDバックスの先発投手はホセ・カブレラで試合は開始した。

1回表、3番 コービン・キャロル 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 TB 0-1 ARI

1回裏、3番 フニオール・カミネロ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB 1-1 ARI

5回裏、2番 ジョナサン・アランダ 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレイズ得点 TB 3-1 ARI

6回裏、6番 セドリク・ムリンス 7球目を打ってセンターへの犠牲フライでレイズ得点 TB 4-1 ARI

8回表、1番 ケテル・マルテ 5球目を打ってセンターへのホームランでDバックス得点 TB 4-2 ARI

試合は4対2でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのマイケル・グローブで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はDバックスのホセ・カブレラで、ここまで0勝1敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗21Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-28 09:34:12 更新