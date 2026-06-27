26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷繁元信氏が、日本ハムのレイエスについて言及した。谷繁氏はレイエスについて「すごいバッターですよ。フルスイングもできるし、軽打もできるし、逆方向に打てる。今一番いいバッターじゃないですか」と絶賛する。レイエスはここまで打率リーグトップの.331、本塁打はリーグ2位の18本、打点はリーグ3位の43と、三冠王にも期待が持てる打撃内容で日本ハ