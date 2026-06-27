6月26日、STARTO ENTERTAINMENTがジュニア内の新5人組グループ「Howzit」の結成を発表した。新たなスタートを切る5人組に期待が集まる一方で、グループ名の読み方やメンバーの年齢をめぐり、ファンの間ではさまざまな声があがっている。「Howzitは『ハウジー』と読みます。メンバーは織山尚大（なお）さん、西村拓哉さん、黒田光輝さん、檜山光成（こうせい）さん、ヴァサイェガ渉さんの5人。西村さんは元『Lil かんさい』、ほか