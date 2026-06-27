6月26日午後9時すぎ、吉野川市の西条大橋で、自転車と車2台が絡む事故があり自転車に乗っていた50歳の男性が亡くなりました。事故があったのは、吉野川市鴨島町の西条大橋です。警察によりますと26日午後9時過ぎ、自転車で車道の端を走っていた藍住町のアルバイト店員の50歳の男性が、後ろから来た軽乗用車と接触し車道側に転倒したところ後続の普通乗用車にはねられました。この事故ではねられた男性は意識不明の状態で吉野川市内