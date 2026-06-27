開催：2026.6.27 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 6 - 2 [カブス] MLBの試合が27日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとカブスが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキー、対するカブスの先発投手はコリン・レイで試合は開始した。 5回表、4番 鈴木誠也 6球目を打ってセンター