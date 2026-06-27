開催：2026.6.27 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 1 - 3 [マリナーズ] MLBの試合が27日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとマリナーズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨ、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。 1回裏、4番 カリル・ワトソン 2球目を打っ