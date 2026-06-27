AI企業のIPOによって巨万の富を手にしつつある人々は、必ずしも豪華ヨットや高級車に飛びつくわけではない。シリコンバレーの資産アドバイザーへの取材から、AI時代の新富裕層の意外に堅実な資産戦略が見えてきた。