雨で増水した川に流されたのでしょうか。新聞配達員の男性が死亡しているのが見つかりました。 6月26日午前7時ごろ、兵庫県淡路市尾崎の住宅の前でエンジンがかかったままの状態で停められている新聞配達用のバイクが見つかりました。 警察によりますと、販売店からの通報を受けた警察官が現場に駆け付けたところ、バイクが止められていた場所から約200メートル離れた川の中で、配達員の男性（72）が水に浸かった状態でう