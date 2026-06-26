降り続く大雨により、交通ダイヤに大きな乱れが発生するなど、広島県内各地で影響が出ています。台風の刺激を受けた梅雨前線が活発化し、分厚い雨雲に覆われたきょうの日本列島。6月としての記録的な大雨となるなど、河川の氾濫や土砂災害に十分な注意が必要です。福山市では芦田川が増水し、河川敷のゴルフ場が水没。さらに…■住民「きのう朝、増水した川でお年寄りが取り残されて・・・。」安芸郡海田町の瀬野川。真ん