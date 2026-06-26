広島の最新交通情報をJR広島駅から広島テレビの木村和美アナウンサーが中継で伝えます。■広島テレビ木村和美アナウンサー県内のJR在来線は山陽線で糸崎駅と白市駅の間で「終日運転取りやめ」となっています。呉線は三原から呉駅間が終日運転取りやめとなっています。また、芸備線の備後落合・三次駅間、福塩線の府中・三次駅間でも終日、運転を取りやめています。27日は山陽線、呉線、芸備線、福塩線の一部区