6月25日、元フジテレビアナウンサーの松尾翠がInstagramを更新し、所属事務所の移籍を発表した。松尾は、《同じホリプロのグループ内での移籍になります》と詳細を明かし、《実力派の俳優の方々が多く所属されており、その一員となれることに大きな喜びを感じると同時に身の引き締まる思いです》と、女優としての再出発へ意気込んだ。「松尾さんは、2006年にフジテレビに入社し、『めざにゅ〜』や『めざましテレビ』といった早朝