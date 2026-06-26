6月25日、元フジテレビアナウンサーの松尾翠がInstagramを更新し、所属事務所の移籍を発表した。松尾は、《同じホリプロのグループ内での移籍になります》と詳細を明かし、《実力派の俳優の方々が多く所属されており、その一員となれることに大きな喜びを感じると同時に身の引き締まる思いです》と、女優としての再出発へ意気込んだ。

「松尾さんは、2006年にフジテレビに入社し、『めざにゅ〜』や『めざましテレビ』といった早朝の情報番組を担当しました。2013年、当時は騎手だった福永祐一さんと結婚を発表し、フジテレビを退社し、活動拠点を京都に移します。現在は3人の子を持つ母親でもあります。Instagramでは、お子さんと一緒に競馬を観戦する姿を投稿しており、家族円満な様子がうかがえます」（芸能担当記者）

今回の移籍報道を受けて、

《松尾さん頑張って!応援してます!》

《やったぜ!フジで1番好きだったアナウンサー》

など、好意的な声があがっている。

2025年にはドラマ『アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜』（フジテレビ系）で主人公の母親役を演じ、2026年には映画『トランジット・イン・フラミンゴ』に出演するなど、近年の松尾は女優として精力的に活動している。

「今回の移籍発表を受け、女優への転身を初めて知った方もいるようです。新しい事務所には、名取裕子さんや高橋ひとみさんなど人気女優が多数在籍しているので、女優としていい影響を受けられる環境です。

フジテレビのアナウンサーから女優に転身した人物といえば、山村美智子さんが有名です。1980年代、『オレたちひょうきん族』に出演し、人気を博した山村さんは、もともと女優志望で、1985年にフジを退社以降は、本格的に女優業に進出しました。舞台を自ら演出するなど、精力的に活動しています。

また、1990年代にアイドル的な人気を博した八木亜希子さんも、現在は女優業が中心です。早稲田大学在学中はミュージカル研究会で舞台に出るなど、もともと演劇経験が豊富で、退社して間もない2001年には映画『みんなのいえ』でヒロイン役に抜擢されました。この作品で、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しています。松尾さんにも、そんな“フジ女子アナイズム”が流れているのかもしれません」（前出・芸能担当記者）

松尾は、偉大な先輩たちの背中を追うことになるのか。