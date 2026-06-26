仲村宗悟が、2026年8月30日(日)に東京・恵比寿 The Garden Hallにてツーマンライブ＜仲村宗悟presents X OVER＞を開催する。これまで共演アーティストが伏せられていたが、この度この公演が4人組ロックバンド・パスピエとのツーマンライブであることが発表された。この発表に伴い＜仲村宗悟presents X OVER × ？？？＞として告知されていたイベントタイトルも、＜仲村宗悟presents X OVER × パスピエ＞に決定した。パスピエのボ