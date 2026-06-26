仲村宗悟が、2026年8月30日(日)に東京・恵比寿 The Garden Hallにてツーマンライブ＜仲村宗悟presents X OVER＞を開催する。

これまで共演アーティストが伏せられていたが、この度この公演が4人組ロックバンド・パスピエとのツーマンライブであることが発表された。

この発表に伴い＜仲村宗悟presents X OVER × ？？？＞として告知されていたイベントタイトルも、＜仲村宗悟presents X OVER × パスピエ＞に決定した。

パスピエのボーカル・大胡田なつきは仲村の学生時代からのまさに“盟友”。エンタテインメントという名のもとに幅広く活躍する仲村と大胡田が、満を持して“音楽”という両名の根幹で相対することになる。

長年の親交を持つ両者が、本公演への想いを語ったコメントも到着している。

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▼大胡田なつき（パスピエ）コメント

東京に出てきて音楽活動を始めたばかりのころ、一緒にバンドをやったりボイストレーニングをしたり、青春時代を共にすごした仲村宗悟さん。お互いミュージシャンの顔で再会できたことを嬉しく思います。しゅうごの活躍っぷりには毎度驚かされます。仲村宗悟とパスピエがつくるステージを、アツく、響かせます。

▼仲村宗悟コメント

10代からの仲間とまた音楽を演れるなんて、最高すぎませんか？

僕のライブでピアノ弾いてもらったっけ、懐かしいなぁ。

大胡田はあの頃から自分の世界観を持っていて、かっこいいアーティストでした。

そしてパスピエとして更に光り輝いてる姿をずっと見てました。かっけぇぜ。

嬉しいな〜ほんと。

一緒に最高のライブにします！ただただ楽しんでくれ！

積年の志が“クロスオーバー”する一夜限りのライブイベント、ぜひ体感してほしい。

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