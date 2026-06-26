地元の企業に関心を持ってもらおうと、小学生が職業体験する特別授業が26日、寒河江市で行われました。イベントは、寒河江市内の子どもたちに地元企業の仕事を知ってもらい、進路を考えるきっかけにしてもらおうと、寒河江市の商工会・青年部が毎年、開催しています。ことしは市内の2つの小学校に通う、児童およそ100人が参加しました。ブースは、ヘアカットやパーマをする理容師や道路の舗装工事に使う「コンバインド