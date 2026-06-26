イオンシネマ岡山で行われたパブリックビューイング26日 サッカー・FIFAワールドカップ2026、日本代表は26日朝、スウェーデンと対戦しました。平日朝のキックオフ、皆さんはリアルタイムで見られましたか？ 決勝トーナメント進出を懸けた日本代表の3試合目。キックオフは午前8時。パブリックビューイングが行われた岡山市の映画館には…… （関東から［30代］）「（午後は）