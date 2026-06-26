6月25日、タレントの小島瑠璃子がInstagramを更新。自らがスタートさせたお茶ビジネスで、パリに出向いたことを報告した。海外進出への思いをつづったが、現地での様子が物議を醸している。小島は、《無事にパリへ日本のほうじ茶を届けられたことをお知らせします》と、猛暑がニュースとなっているフランス・パリを訪れ、お茶を提供したことを報告した。達成感の漂う投稿となったが、一部では批判的な声があがっていたと芸能プ