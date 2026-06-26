香川県内で確認された小型カメラ(香川県警) 全国的に匿名・流動型犯罪グループいわゆる「トクリュウ」の強盗や窃盗が相次いでいます。香川県でも6月、犯罪の下見のために設置したと見られる小型カメラが見つかり、県警が注意を呼び掛けています。 小型カメラはバッテリー2台とともに香川県内の空き家の屋根に設置されているのを香川県警が発見しました。 犯行グループがターゲットにした