

香川県内で確認された小型カメラ(香川県警)

全国的に匿名・流動型犯罪グループいわゆる「トクリュウ」の強盗や窃盗が相次いでいます。香川県でも6月、犯罪の下見のために設置したと見られる小型カメラが見つかり、県警が注意を呼び掛けています。

小型カメラはバッテリー2台とともに香川県内の空き家の屋根に設置されているのを香川県警が発見しました。

犯行グループがターゲットにした家の留守のタイミングなどを調べるため、設置したとみて警察が調べています。

他の場所にもこうしたカメラが設置されている可能性があることから、香川県警は自宅の屋根やエアコンの室外機の下、植え込みの中などで不審物を見つけた場合、警察に相談してほしいと呼び掛けています。

（香川県警本部生活安全企画課／久保隆志 課長補佐）

「（発見した際は）素手で触らずそのままの状態で警察に通報をお願いできたら」

また2026年に香川県でSNSに高級腕時計を投稿した人が、腕時計を盗まれる被害に遭ったことから、SNSに資産に関する情報を載せないよう呼び掛けています。