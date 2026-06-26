6月26日、俳優の村上虹郎が、元交際相手への傷害の疑いで書類送検されたことが報じられた。人気俳優の不祥事は衝撃を与えたが、SNSでは、村上が出演した人気映画に注目が集まっている。「複数の報道によれば、村上さんは2024年に都内の自宅で、当時交際していた女性の頭を窓に叩きつけたり、顔を殴るなどして、全治1カ月以上の重傷を負わせた疑いで書類送検されました。女性が2026年に入って警察に相談し、村上さんも女性にけが