6月26日、俳優の村上虹郎が、元交際相手への傷害の疑いで書類送検されたことが報じられた。人気俳優の不祥事は衝撃を与えたが、SNSでは、村上が出演した人気映画に注目が集まっている。

「複数の報道によれば、村上さんは2024年に都内の自宅で、当時交際していた女性の頭を窓に叩きつけたり、顔を殴るなどして、全治1カ月以上の重傷を負わせた疑いで書類送検されました。女性が2026年に入って警察に相談し、村上さんも女性にけがをさせたことを認めているそうです」（スポーツ紙記者）

村上は、俳優の村上淳を父、歌手のUAを母に持つ。2014年に映画『2つ目の窓』で俳優デビューして以降、多くのドラマや映画に出演してきた。2026年も、7月のドラマ『ストレンジ-伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（BSテレビ東京系）の第1話に出演予定だった。

人気俳優に女性への暴力ざたが取りざたされ、波紋を呼んでいる。一方で、Xでは

《東リベ実写の俳優問題ばっか起こすのどうにかならんのか。。》

《東リべ決戦ポスターの左後ろ3人が全滅してしまった…》

《また東リベ俳優か…》

など、映画『東京リベンジャーズ』シリーズを想起する声が聞かれていた。

人気漫画『東京卍リベンジャーズ』は2021年に実写映画が公開されて以降、シリーズ化され、計3作公開されたが、村上もこの映画に出演していた。

「北村匠海さん演じる不良の主人公・花垣武道が過去にタイムリープする様子を描く同作で、村上さんは武道が属する暴走族チームの創設メンバーながら、強い恨みを持って敵対するキャラクター・羽宮一虎を演じました。

ただ、この映画の出演者に関しては、2023年に永山絢斗さんが大麻取締法違反容疑、2025年に清水尋也（ひろや）さんが同容疑で逮捕されました。

2024年には、吉沢亮さんも酒に酔って自身のマンションの隣室に侵入していた（のちに不起訴）ことが発覚し、今回の村上さんの件で『東京リベンジャーズ』出演者から4人めの不祥事俳優が出てしまったのです。

シリーズ3作めの『東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編-決戦-』のポスターには、北村さんの後ろに吉沢さん、村上さん、清水さん、永山さんが並んでいたため、SNSでこのポスターの “不穏配置” も注目を集めています」（芸能記者）

原作は2022年で連載終了したが、テレビアニメは2026年10月に第4期を放送予定で、依然として高い人気を誇る。実写版の続編も注視されていたようだ。

「吉沢さんは、被害者との示談が成立したことが発表され、現在も精力的に俳優活動をしています。しかし、永山さんと清水さんは復帰のめどが立たない状態が続いていました。村上さんが演じる役柄は、物語の都合上、今後の出番は少なくなりますが、出演者に問題が続き、続編を危ぶむファンもいるようです」（同前）

人気映画が思わぬ形で注目を集めてしまった。