6月24日、タレントの梅宮アンナが自身のInstagramを更新。ビーチサイドで赤のビキニに白のキャップ、ミラーサングラスを合わせた“海外セレブ風”ショットを公開した。しかし、そこに添えられた長文は、華やかなビキニ姿とは対照的な内容だった。「アンナさんは《今日は乳がんで右胸を切除をする際に私が体験した感想と、右胸がなくても水着を着る私についてお話をしますね》と切り出しました。2024年11月、乳がんの一種であ