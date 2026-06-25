6月24日、パリのニッシム ド カモンド美術館にて、世界的ブランド『Dior』の2027年サマー コレクションショーが開催された。会場には、俳優でアーティストの山下智久が登場したが、彼が着用したファッションが話題となっている。山下は、2021年から同ブランドのアンバサダーを務めている。会場には『BTS』のメンバー・ジミンなど世界中のセレブリティが参加し、豪華な顔ぶれとなった。そんな名だたる参加者と肩を並べた山下だ